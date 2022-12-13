Наразі всі 9 енергоблоків українських атомних електростанцій, за винятком ЗАЕС, відновили роботу.

Сьогодні до електромережі підключили ще один енергоблок однієї з українських АЕС потужністю 1000 МВт, який був виведений з робочого ладу внаслідок російського ракетного удару 23 листопада.

Як розповіли в Міністерстві енергетики, останній, дев'ятий енергоблок-тисячник підключено 13 грудня о 1:09 і наразі він набирає потужність.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Про яку саме АЕС іде мова, у Міненерго не уточнили.

У відомстві також нагадали, що наразі російські окупанти блокують включення енергоблоків на Запорізькій АЕС, котра продовжує споживати понад 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Ракетний удар росіян 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада російські війська скоїли черговий воєнний злочин, здійснивши ракетний удар по об'єктах критичної цивільної інфраструктури.

Атака була спрямована на об'єкти енергетики, а також теплової генерації й водопостачання. Внаслідок цього мільйони українців залишилися без світла, а в деяких регіонах тимчасово зникало опалення й постачання води. Міністерство енергетики тоді заявило, що в енергосистемі України стався блекаут.

Внаслідок ракетних ударів на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях спрацював аварійний захист, у зв’язку з цим всі енергоблоки цих АЕС були відключені. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. Невдовзі АЕС почали поступово повертати до роботи.

Після цього 5 грудня росіяни здійснили ще одну, уже восьму з початку жовтня, масовану атаку по енергетичній інфраструктурі.

За даними "Укренерго", станом на ранок 12 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужності.

Президент Володимир Зеленський порівняв удари РФ по інфраструктурі із застосуванням зброї масового ураження. Він наголосив, що окупанти хочуть поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу.

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