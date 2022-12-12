В компанії пояснили, що через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою.

Через масовані ракетні атаки росіян минулого тижня в енергосистемі все ще зберігається значний дефіцит потужності.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" у Telegram, ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України.

"Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки... Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їхньої роботи", - йдеться у повідомленні.

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Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою.

"Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення. Деталі щодо обмежень споживання та аварійних відключень – у повідомленнях місцевих обленерго", - додали в енергокомпанії.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує Енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних атак росіян пошкоджено усі об'єкти ТЕС і ГЕС.

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