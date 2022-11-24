Після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі України відбулася системна аварія.

В Україні станом на 19:00 виробники електроенергії забезпечили близько 50% потреб споживання.

Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, повідомила прес-служба "Укренерго".

"Атомні електростанції забезпечували половину виробництва електроенергії країни. Але АЕС після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно - це технологічна необхідність. В першу чергу енергоживлення подається на об’єкти критичної інфраструктури: газорозподільчі мережі, водоканали, очисні споруди, лікарні. Триває поступове заживлення побутових споживачів", - сказано у повідомленні.

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Там зазначили, що наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України і тому неможливо зараз назвати жодних точних термінів повного відновлення.

"Після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери. Ми підготували енергетичну мережу до включення в роботу електростанцій, але дефіцит потужності в системі - все ще 50%. Якщо ми хочемо зберегти обʼєднану енергосистему, попри російські терористичні атаки, контрольовані відключення необхідні", - пояснили у компанії.

Атака РФ по енергетиці України: деталі

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

Станом на 17:20 24 листопада 70% житлового фонду Києва перебуває в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання в усіх районах столиці відновлене.