Після блекауту через масовану ракетну атаку Росії 23 листопада електропостачання вже забезпечено в усі області України.
"Електрика подана в усі області України. Перше, що було запитано, – об'єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз поступово триває підключення до мережі побутових споживачів", - повідомили в Офісі президента.
В ОП нагадали, що у регіонах вдалося розгорнути 4 тис. "пунктів незламності" - спеціально обладнаних місць, де можна зарядити телефони, зігрітися, випити теплі напої.
Зазначається, що енергетики, комунальники та рятувальники працюють у цілодобовому режимі над ліквідацією наслідків ударів РФ.
Ракетна атака Росії 23 листопада
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялося про відключення електроенергії в сусідній Молдові.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені.
В результаті влучень в об'єкти енергетики багато регіонів України залишилися без тепло- і водопостачання.