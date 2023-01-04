Порівняно з 2021 роком обсяги транзиту російського газу впали вдвічі.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія транспортувала через українську газотранспортну систему близько 20,35 млрд кубометрів природного газу.

Як повідомляє ExPro Consulting, це найнижчий показник транзиту газу за часи незалежності України. У порівнянні з 2021 роком обсяги транзиту російського газу обвалилися вдвічі - з 41,6 млрд кубометрів до 20,35 млрд кубометрів.

Згідно з довгостроковим контрактом Росія забронювала 40 млрд кубометрів потужностей для транзиту газу через Україну, проте використала лише половину заброньованих потужностей.

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"Довгостроковим контрактом передбачено транспортування 40 млрд кубів природного газу з Росії через українську ГТС, проте ймовірність таких обсягів практично нульова", - зазначили в ExPro.

Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати", передбачає, що Росія має оплачувати весь заброньований обсяг.

У 2022 році Росія транспортувала природний газ через Україну до чотирьох країн: Словаччини, Молдови, Польщі та Румунії.

Найбільше газу було транспортовано до Словаччини - майже 16,5 млрд куб.м, на 40% менше, ніж у 2021 році. Також до Молдови було прокачано 2,5 млрд куб.м газу, що на 21% менше, ніж у 2021-му. З травня через Україну здійснюються поставки російського газу тільки до Словаччини та Молдови.

Як йдеться в матеріалі, скорочення поставок російського газу безпосередньо пов'язане з російським вторгненням в Україну. Європа відмовляється від російського газу, заміщаючи його газом з інших джерел. Крім того, Росія сама скорочувала поставки газу для "недружніх країн", які відмовилися платити за газ в рублях. "Газпром" у 2022 році скоротив постачання газу до Європи до найнижчого в історії Росії рівня.

"Існує загроза атаки російських окупантів по об'єктах української ГТС, а також повної зупинки транзиту російського газу через Україну", — зазначили в ExPro.

Війна в Україні та ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

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