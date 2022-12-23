Україні потрібен імпорт протягом опалювального сезон, так як в разі зупинки транзиту буде потрібно певний обсяг газу в трубі, щоб був достатній тиск.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент і ці ризики прораховані.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Forbes, Україні потрібен імпорт протягом опалювального сезону, оскільки в разі зупинки транзиту буде потрібен певний обсяг газу в трубі, щоб був достатній тиск.

Галущенко зазначив, що це невеликий обсяг, але він має бути. "У ніч на 24 лютого, тобто в перший день вторгнення, росіяни вдвічі наростили транзит - майже до максимального рівня, передбаченого контрактом. Тоді їхня логіка була очевидна: "європейці, не лізьте. Ось ваш газ, а ми тут самі розберемося". Які будуть подальші дії Росії - побачимо найближчим часом", - зазначив міністр.

Відео дня

Ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: