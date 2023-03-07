У Харкові повернуть вуличне освітлення. Як заявив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram, більше року єдиним джерелом світла в темний час доби у місті переважно були лише фари автомобілів.
Сьогодні ввечері, 7 березня, буде проведений тест запуску ліхтарів. Місто поступово буде збільшувати масштаб освітлення вулиць.
"За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Знаю, бо сам не раз чув, що багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє.
Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розширювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів", - йдеться в повідомленні Терехова.
Ситуація в Харкові: що відомо
У лютому росіяни кілька разів обстрілювали Харків. Зокрема 22 лютого було зафіксовано чотири прильоти, внаслідок яких потрібно було діставати постраждалих з-під завалів.
Окрім цього 10 лютого стало відомо про влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Він призвів не лише до пошкодження обладнання, а і до великої кількості поранених.
Згодом мер міста Ігор Терехов заявив, що з кожним обстрілом загарбників зростають збитки від війни. У місті майже не залишилося будинків без руйнувань.
Однак мер також зазначав, що не потрібно боятися ймовірного повторного наступу росіян на обласний центр. Місто готове дати відсіч окупантам.