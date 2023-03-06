Російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Чугуївського району.

У неділю, 5 березня, в Харківській області російські окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури. За даними слідства, 5 березня російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району. Зазначається, що окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Наразі всі деталі встановлюються.

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Обстріли Харківської області

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично обстрілюють Харків та область.

20 лютого загарбники випустили по Харківській області 11 ракет, однак лише одна з них долетіла до території України - інші розірвалися на російській території.

Нещодавно в Україні засудили російського льотчика, який навесні минулого року бомбардував Харківську телевежу. Того дня він застосував вісім ФАБ-500.

Мер Харкова Ігор Терехов не виключає, що російська армія може знову спробувати піти у наступ на місто. Однак він каже, що українці "дадуть відповідь" їм.

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