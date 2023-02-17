Не відкидається, що росіяни знову спробують наступати на Харків.

Не відкидається, що російські окупанти спробують піти в повторний наступ на Харків. Та мер міста Ігор Терехов запевнив, що тут готові "зустрічати" ворога.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Терехов заявив, що достеменно нікому невідомі плани керівництва РФ. Тому тут головне - бути напоготові до різних сценаріїв:

"Чи будуть спроби (повторного наступу, - УНІАН.)? Впевнений, якісь такі спроби будуть. Чи дамо ми відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не потрібно боятися".

Також у мера Харкова запитали, чи готове місто до напливу переселенців через активізацію окупантів на Харківському напрямку. Він назвав це "важким запитанням". Наразі, каже він, ворог планує рухатися у бік Куп'янська, на тому напрямку йдуть бої.

За його словами, зараз вже є дуже багато переселенців з області, що переїхали до міста, це приблизно 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Розмови про наступ Росії

Останніми місяцями активно обговорюється тема нового російського масштабного наступу на Україну. Представниками української влади називаються різні напрямки, на яких окупанти атакуватимуть, - це Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький.

В українській розвідці заявляють, що у РФ немає ресурсів для розгортання нового масованого наступу на річницю повномасштабної війни. Та все ж спроби десь прорвати українську оборону будуть.

Видання Foreign Policy повідомило, що російські війська підігнали до наступу на Україну 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін вважає, що Росія здійснить другий великий наступ на Україну. Він каже, що російські окупанти обиратимуть один з напрямків, за яким наступати — або Харківська область, або Київська, або навіть західні регіони.

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