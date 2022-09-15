Проти резолюції проголосували тільки дві країни - Росія та Китай.

Рада керуючих в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), який складається з представників 35 країн-членів ООН, прийняв резолюцію з вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції в Україні.

Як повідомляє Reuters, про це на закритому засіданні заявили дипломати.

"Це друга резолюція про вторгнення Росії в Україну, прийнята радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, і їх зміст дуже схожий, хоча перша резолюція в березні передувала взяттю російськими військами під контроль Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі", - зазначає видання.

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У тексті резолюції йдеться про те, що правління МАГАТЕ закликає Росію "негайно припинити всі дії проти і щодо Запорізької АЕС і будь-яких інших ядерних об'єктів в Україні". За затвердження резолюції проголосували 26 країн, проти - дві (РФ і Китай). Ще сім представників держав-членів ООН утрималися і не голосували. За даними видання, "не змогли визначитися" Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія і Пакистан.

У МАГАТЕ додали, що вони "шкодують через безперервні насильницькі дії Російської Федерації щодо ядерних об'єктів в Україні, в тому числі про триваючу присутність російських сил і (російського ядерного органу) персоналу Росатома на Запорізькій атомній електростанції".

Війна в Україні та Запорізька АЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді Безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

11 вересня "Енергоатом" повідомив, що 6-й енергоблок ЗАЕС, останній працював, відключили від енергомережі. Таким чином його почали переводити в "холодний" стан.

12 вересня стало відомо, що ЗАЕС підключена до української електромережі і отримує необхідну енергію для охолодження непрацюючих енергоблоків.