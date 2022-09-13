Це дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора.

На ЗАЕС не працюють чотири основні лінії електропередачі, натомість Україна відновила другу резервну лінію електропередачі.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Відновлено другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС. Це дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві", – зазначають в МАГАТЕ.

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У МАГАТЕ зазначили, що останній діючий реактор №6 ЗАЕС, необхідній для забезпечення власних потреб станції, був зупинений 10 вересняпісля відновлення лінії електропередачі 330кВ і перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів раніше.

"Наразі відновлено лінію 750/330 кВ, яку використовують для забезпечення електростанції необхідним для її функцій безпеки ресурсом, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві", – пояснили в агентстві. Обидві лінії можуть отримувати електроенергію від мережі через розподільчий пункт сусідньої ТЕС.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення станції до мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявила про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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