Мова не йде про політичне вирішення конфлікта, додав він.

У Міжнародного агентства з атомної енергії є "життєздатне рішення" для організації безпечної роботи окупованої росіянами Запоріжської АЕС.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в ході виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, пише Укрінформ. Він каже, що працював над цією ідеєю впродовж місяців і вона потребує міжнародної підтримки. "Звісно, це має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення", - сказав Гроссі.

Генеральний директор агентства додав, що вони не шукають шляхи політичного вирішення конфлікта, а хочуть розв'язати проблему ядерної безпеки.

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ЗАЕС в окупації: останні новини

Запорізька атомна електростанція контролються російськими окупаційними військами з березня 2022 року.

Представники російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" також знаходяться на території ЗАЕС. Через брак персоналу вони готові брати на роботу людей без необхідного досвіду.

За даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ вивозять навчальне обладнання з навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

У міністерстві енергетики України кажуть, що, наразі дипломатичні зусилля у питанні повернення станції під контроль України не мають успіху.

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