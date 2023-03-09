Агентство нагадало, що це вже шостий подібний випадок.

У МАГАТЕ відреагували на ракетний удар і знеструмлення Запорізької АЕС російськими окупантами. Як повідомили в агентстві, поточних дій недостатньо для забезпечення ядерної безпеки, адже це вже шостий випадок відключення живлення на атомній електростанції.

Відповідну заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на офіційному сайті. Він прокоментував знеструмлення ЗАЕС наступними словами: "Запорізька атомна електростанція знову працює на аварійних дизелях — останній лінії оборони. Це вже шостий раз — дозвольте мені повторити — це в шостий раз, коли ЗАЕС втрачає всю енергію за межами майданчика і змушена працювати в такому аварійному режимі. Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цьому залі сьогодні вранці і дозволяти цьому відбуватися? Це не може продовжуватися".

Гроссі задався питанням: "Що ми робимо, щоб запобігти цьому?" Він вражений самозаспокоєнням щодо ситуації навколо ЗАЕС. Гендиректор підкреслив, що МАГАТЕ має дбати про ядерну безпеку. Знеструмлення ЗАЕС Гроссі порівняв з кидками кубиків. За його словами, одного разу удача може закінчитися.

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Генеральний директор закликав усіх членів агентства взяти на себе зобов'язання захищати безпеку і надійність Запорізької АЕС. Він проведе термінові консультації та контакти з цього питання.

Знеструмлення ЗАЕС: що відомо

Вночі 9 березня Росія здійснила масштабний масований обстріл території України. Під ударом опинилися Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська та інші області. У багатьох регіонах через атаки по об'єктам енергетики почалися екстрені відключення світла.

В Енергоатомі повідомили, що в результаті обстрілу близько 4 години ночі була знеструмлена ЗАЕС. 5 і 6 блоки електростанції перевели в холодний стан і задіяли 18 дизель-генераторів.

Інформацію про ситуацію на Запорізькій АЕС доповнили в МАГАТЕ. За даними агентства, через дії окупантів відключилася остання лінія потужністю 750 кіловольт, а резервну ворог пошкодив кілька днів тому, і вона знаходиться на ремонті. В агентстві заявили, що палива для дизель-генераторів вистачить на 15 днів.

У Центрі стратегічних комунікацій попередили про потенційну радіаційну катастрофу внаслідок обстрілів окупантів і вказали на необхідність демілітаризувати територію ЗАЕС.

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