Рівень Каховського водосховища швидко падає.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) просять надати ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (АЕС) для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За його словами, рівень Каховського водосховища всі ці дні стрімко падає.

Згідно з даними, отриманими експертами агентства на майданчику ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування греблі. При цьому він продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно у 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ. У МАГАТЕ наголосили, що висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів.

Відео дня

"Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС", - пояснив Гроссі.

За оцінкою агентства, за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води. За словами Гроссі, підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", - пояснив він.

Ситуація на ЗАЕС після знищення Каховської ГЕС

Як раніше повідомляв УНІАН, через підрив росіянами дамби Каховського водосховища 6 червня виник ризик ядерної небезпеки для Запорізької АЕС, яка охолоджує реактори у басейні, що наповнювався з Каховського водосховища.

За оцінкою МАГАТЕ, ситуація з нестачею води для забезпечення потреб Запорізької атомної електростанції незабаром стане критичною.

Довідка УНІАН. У період з 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року експлуатація п’яти енергоблоків ЗАЕС була обмежена станом "холодний зупин".

9 червня 2023 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ), видало розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС, який останній із шести блоків працював у гарячому зупині.

Вас також можуть зацікавити новини: