Відповідне розпорядження видано "Енергоатому".

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ), видало розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС, який останній із шести блоків працював у гарячому зупині. Про це свідчать дані на сайті ДІЯРУ.

Розпорядження видано "Енергоатому" у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, а саме: вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено з урахуванням інформації від "Укргідроенерго" від 6 червня 2023 року про спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Крім того, регулятор вважає фактором ризику те, що окупанти продовжують обстріли промислового майданчику ЗАЕС та прилеглих територій, внаслідок яких зазнають пошкоджень повітряні лінії зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.

ДІЯРУ також повідомляє про припинення з 17 травня 2023 року передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки ЗАЕС, що виконує функцію раннього оповіщення.

"В умовах втрати основного проектного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переводу енергоблоку №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", поки ще підтримується проектний режим роботи необхідних систем охолодження", - йдеться в розпорядженні.

Обмеження експлуатації енергоблоку №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, із березня 2022 року Запорізька АЕС знаходиться під окупацією росіян.

Експлуатація інших п’яти енергоблоків ЗАЕС також була обмежена станом "холодний зупин", у період з 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.

Через підрив дамби Каховського водосховища 6 червня виник ризик ядерної небезпеки для Запорізької АЕС, яка охолоджує реактори у басейні, що наповнювався з Каховського водосховища.