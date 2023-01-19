Водночас країна залишається залежною від імпортованих енергоресурсів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна повністю диверсифікувала свою енергетичну інфраструктуру після вторгнення Росії в Україну.

Як міністр зазначив в коментарі ВВС, його країна більше не імпортує енергію безпосередньо з Росії і більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.

"Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоресурсів, але сьогодні не від імпорту з Росії, а від світових ринків", – сказав він.

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Відмова Німеччини від російських енергоносіїв

Раніше Німеччина імпортувала близько половини газу з Росії і більше третини нафти. Але Росія припинила постачання газу в країну в серпні 2022 року, а на початку 2023 року Німеччина припинила імпорт російської нафти.

Шукаючи альтернативні джерела енергії, Німеччина відновила роботу вугільних електростанцій, відклала плани закриття трьох атомних електростанцій, які залишилися. Також країна намагалася збільшити потужності для зберігання природного газу, імпортованого з інших країн, таких як Норвегія. Німеччина також вперше розпочала імпорт газу з США.

Крім цього, Німеччина, яка за чотири місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну все ще не бачила небезпеки в запуску російського газопроводу "Північний потік-2", в листопаді визнала, що він сприяв розв’язанню кривавої війни. Нагадаємо, 22 лютого, після рішення Москви визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР", Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу.

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