Розсекречений документ показує оцінку "Північного потоку-2" у жовтні 2021 року. Ангела Меркель заявляла, що Росія завжди була надійним постачальником газу.

За чотири місяці до повномасштабного російського вторгнення в Україну Німеччина все ще стверджувала, що відкриття нового газопроводу з Росії не представлятиме небезпеки для енергопостачання країни або всього Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на розсекречений звіт міністерства економіки про газопровід "Північний потік-2".

"В цілому оцінка прийшла до висновку, що видача сертифікату не ставить під загрозу безпеку поставок газу в Німеччину і Європейський союз", — йдеться в тодішньому цілком секретному звіті. Відео дня

Згідно з документом, уряд дійшов висновку, що "як для німецького, так і для сусідніх ринків ризик серйозних порушень безпеки поставок через відмову окремих інфраструктур імпортних поставок дуже обмежений".

Оцінка датується 26 жовтня 2021 року, в останні місяці перебування Ангели Меркель на посаді канцлера. Меркель підтримала газопровід "Північний потік-2" і заявила, що Росія завжди була надійним постачальником газу. Ближче до кінця своєї каденції Меркель визнала, що це економічний проект із "політичним виміром", але продовжувала стверджувати, що він не буде загрожувати енергопостачанню Європи.

Її наступник Олаф Шольц, який був міністром фінансів і віце-канцлером в правлячій коаліції Меркель, спочатку повернувся до колишньої лінії уряду і назвав "Північний потік-2" "чисто економічним" проектом. Лише незадовго до вторгнення Росії в Україну він змінив свою позицію і наказав зупинити процес сертифікації.

Після вторгнення Шольц звинуватив президента Росії Володимира Путіна у використанні поставок газу для ведення енергетичної війни з Європою. У вівторок Шольц сказав на галузевому заході, що він завжди був упевнений, що Путін використовуватиме енергоносії в якості "зброї".

Меркель також заперечує будь-яку відповідальність за нинішню енергетичну кризу в Німеччині.

"Ти завжди дієш у той час, у якому знаходишся. У цьому відношенні я абсолютно не шкодую про прийняті рішення. Швидше, я вважаю, що це було правильно з точки зору того часу", — сказала Меркель у Лісабоні в четвер, відповідаючи на питання про її енергетичну політику щодо Росії.

Північний потік-2 - що відомо

Проект "Північний потік-2" передбачав будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Його повинні були запустити після сертифікації.

22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2 "у відповідь на рішення Москви визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого США ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував через антиросійські санкції, введені через її агресію проти України.

23 серпня президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2".

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора нібито були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення. Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагували на рішення РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: