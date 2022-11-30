Шольц тривалий час захищав трубопровід.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн визнав, що Німеччина несе відповідальність за агресивну війну Росії в Україні, оскільки вона підтримала газопровід "Північний потік-2".

Як пише Politico, Бушманн під час зустрічі з колегами G7 в Берліні зазначив, що обов'язок Німеччини - "прямо протистояти цій істині" і "зробити з неї правильні висновки".

"Знаючи, що ми робимо сьогодні, рішення продовжити "Північний потік – 2" після анексії Криму в 2014 році стало внеском Німеччини в розв'язання війни в Україні", — сказав міністр.

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Заява Бушмана протистоїть позиції канцлера Олафа Шольца, який тривалий час захищав трубопровід. Ще в грудні минулого року Шольц назвав "Північний потік – 2" "проектом приватного сектора".

За чотири місяці до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Берлін все ще не бачив небезпеки в запуску "Північного потоку-2", про що свідчать дані розсекреченого звіту уряду Меркель.

Меркель підтримала газопровід "Північний потік-2" і заявила, що Росія завжди була надійним постачальником газу. Ближче до кінця своєї каденції Меркель визнала, що це економічний проект з "політичним виміром", але продовжувала стверджувати, що він не загрожуватиме енергопостачанню Європи.

Меркель також заперечувала будь-яку відповідальність за нинішню енергетичну кризу в Німеччині.

Північний потік-2 - Що відомо

Проект "Північний потік-2" передбачав будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини в обхід України. Його повинні були запустити після сертифікації.

22 лютого федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2 "у відповідь на рішення Москви визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та довкілля відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоби завершити будівництво.

23 лютого США ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував через антиросійські санкції, введені через її агресію проти України.

23 серпня президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати "Північний потік-2".

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора нібито були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення. Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

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