Нафтовидобувні компанії на нафтопереробних заводах у Лойні та Шведті більше не замовлятимуть російську сиру нафту в новому році.

Німеччина відкинула заяву про те, що планує купувати російську нафту на початку наступного року, заявивши, що замість цього вона буде імпортувати сиру нафту з Казахстану.

Як повідомляє Bloomberg, найбільша економіка Європи раніше заявляла, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року після вторгнення Кремля в Україну, але це було поставлено під сумнів, коли головний виконавчий директор російського оператора нафтопроводу заявив, що він отримав запити на постачання російської нафти в першому кварталі 2023 року.

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубопроводу. Тепер потоки по трубопроводу "Дружба" — найбільшому в Європі нафтопроводу-будуть надходити з Казахстану, хоча ця угода ще не укладена.

Відео дня

Як повідомили в Мінекономіки Німеччини: "Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є помилковими. Нафтовидобувні компанії на нафтопереробних заводах в Лойне і Шведте більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році".

Німеччина і Польща, які отримують російську нафту по Північному відрізку гілки "Дружба", зобов'язалися відмовитися від неї до грудня.

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

Вас також можуть зацікавити новини: