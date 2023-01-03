Судно доставило 170 000 куб.м скрапленого газу, що відповідає приблизно 97 млн куб. м після регазифікації.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і введених проти агресора санкцій, Німеччина дала старт імпорту газу з США.

Німецький енергетичний концерн Uniper, повідомив про те, що танкер Maria Energy вже прибув в новий LNG-термінал в Вільгельмсхафені.

Судно доставило 170 000 куб.м скрапленого газу, що відповідає приблизно 97 млн куб. м після регазифікації.

Відео дня

Постачальником газу стала компанія Venture Global, партію відвантажили з заводу Calcasieu Pass в Луїзіані.

Термінал для прийому зрідженого газу у Вільгельмсхафені був відкритий 17 грудня 2022 року. За допомогою плавучої установки для зберігання і регазифікації Hoegh Esperanza Німеччина зможе імпортувати близько 5 млрд кубометрів природного газу на рік.

Ситуація з газвими терміналами в Німеччині:

До вторгнення Росії в Україну Німеччина була єдиною великою країною ЄС, яка не мала жодного терміналу для прийняття скрапленого газу та його регазифікації. Вона мала доступ до дешевого російського газу, тому країна не вважала за потрібне інвестувати в дорогу інфраструктуру для LNG.

26 травня 2022 року стало відомо про те, що Німеччина домовилася про купівлю скрапленого газу з США. Договір передбачав укладення 15-річного контракту на поставку і закупівлю приблизно 2,25 млн тонн газу на рік.

17 грудня 2022 року в Німеччині відкрили перший LNG-термінал по імпорту скрапленого газу.

Німеччина готує в цілому чотири плавучі LNG-термінали, щоб замінити російський газ. Ще два термінали Німеччина має отримати від грецької компанії Dynagas. Завдяки зрідженому природному газу Німеччина сподівається в 2023 році замістити 50-60% газу, що раніше надходив з Росії.

Ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже в два рази.

19 грудня 2022 року в ЄС домовилися про граничною ціною на газ.

Вас також можуть зацікавити новини: