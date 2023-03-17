За даними слідства, топ-менеджмент 16 регіональних газових підприємств, пов'язаних з олігархом Дмитром Фірташем, використовуючи схеми, завдав державі збитків на мільярди гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки при оперативному супроводі Служби безпеки провели обшуки в 16 регіональних газових підприємствах і офісах групи компаній "Регіональна газова компанія". Раніше в РНБО вже обіцяли розібратися з бізнесом Фірташа.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Згідно з повідомленням, в результаті обшуків задокументовано факт протиправного використання тарифних коштів, передбачених на закупівлю газу для покриття виробничо-технічних втрат, що призвело до нанесення державі збитків у сумі майже 3,5 млрд грн.

Зазначається, що до організації схеми причетний топ-менеджмент 16 регіональних газових підприємств у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов'язані з одним з українських олігархів.

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"Схема полягала в тому, що "на папері" посадові особи платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газ. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося в газотранспортній системі і належало державі", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що такі дії лише у 2021 році завдали Україні збитків майже на 3,5 млрд грн.

Як зазначили в СБУ, інша частина схеми полягала в тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але отримані гроші використовували не для придбання газу, а перераховували підконтрольним комерційним структурам для виведення в тінь.

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи й тим самим збільшували свою заборгованість перед "Нафтогазом". Надалі організатори схеми намагалися "списати" штучну заборгованість шляхом бюджетних коштів.

"Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію. У двох регіонах керівництво газорозподільними компаніями повернуто державним представникам", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків).

Більшу частину газу країни розподіляють облгази Фірташа

Нагадаємо, що у червні 2022 року ДБР поінформувало, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали в управління 26 регіональних операторів газорозподільних систем.

Операторів газорозподільних мереж (так званих облгазів) в Україні налічується понад 40. Більш ніж половину газу в країні розподіляє "Регіональна газова компанія", що належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

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