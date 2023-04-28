Поточна постанова завершувала термін дії пільгового періоду 30 квітня.

Кабінет міністрів продовжив дію пільгових тарифів на газ для побутових та інших категорій споживачів. Тепер він діятиме до 31 серпні 2023 року.

Згідно з рішенням, яке ухвалив уряд на сьогоднішньому засіданні, продовжено термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, на рівні не вище 8 грн за куб. м.

Поточна постанова завершувала термін дії пільгового періоду 30 квітня.

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Відповідно до постанови компанії групи "Нафтогаз України" повинні до 30 квітня 2023 року постачати газ за пільговими цінами газопостачальним компаніям, підприємствам, що виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, а також для ТЕС та ТЕЦ.

25 квітня уряд подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення, до 31 травня.

При цьому енергетики наголошували на необхідності підвищити тарифи, тому що необхідні гроші для підготовки до наступної зими.

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