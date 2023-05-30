У декількох районах столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. На гарячій лінії повідомляють, що відключення діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах столиці.
Як повідомляє прес-служба "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook, енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика.
В компанії зазначили, що аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел.
При цьому, 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.
"Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків", - додала прес-служба.
Окрім цього мешканці інших міст, також повідомляють про відсутність світла.
Удар по Києву 30 травня
В ніч на 30 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київ під час якої українська ППО знищила 29 із 31 запущених БПЛА.
Внаслідок нічної атаки, одна людина загинула, 11 постраждали.
В Голосіївському районі в будинок влучили уламки російського дрону, сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. у Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському - на території одного з підприємств.
Сьогоднішня атака на столицю була масованою. Дрони-камікадзе рухалися кількома хвилями та з різних напрямків.