Відключення діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах столиці.

У декількох районах столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії. На гарячій лінії повідомляють, що відключення діють у Шевченківському, Солом'янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах столиці.

Як повідомляє прес-служба "ДТЕК Київські електромережі" у Facebook, енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика.

В компанії зазначили, що аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел.

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При цьому, 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.

"Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків", - додала прес-служба.

Окрім цього мешканці інших міст, також повідомляють про відсутність світла.

Удар по Києву 30 травня

В ніч на 30 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київ під час якої українська ППО знищила 29 із 31 запущених БПЛА.

Внаслідок нічної атаки, одна людина загинула, 11 постраждали.

В Голосіївському районі в будинок влучили уламки російського дрону, сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. у Печерському районі уламками пошкодило авто, в Дарницькому загорівся приватний будинок. У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону, у Подільському - на нежитлову забудову, а в Святошинському - на території одного з підприємств.

Сьогоднішня атака на столицю була масованою. Дрони-камікадзе рухалися кількома хвилями та з різних напрямків.

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