Внаслідок нічної атаки, одна людина загинула, 11 постраждали.

У Києві під час нічної атаки російських окупантів жінка загинула, тому що вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, загалом, внаслідок нічної атаки, одна людина загинула, 11 постраждали.

Серед постраждалих шість людей отримали медичну допомогу амбулаторно, п'ятьох госпіталізували. Наразі в лікарнях міста перебувають 3 особи.

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"Ймовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги. І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - наголосив мер столиці.

Атака на Київ 30 травня - новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 травня окупанти здійснили масовану атаку на Київ. У деяких районах столиці зафіксовані пошкодження в результаті падіння уламків ворожих дронів. Загалом під час сьогоднішньої атаки українська ППО знищила 29 із 31 запущених БПЛА.

В Голосіївському районі в будинок влучили уламки російського дрону, сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах.

Як зазначили у Київській міській військовій адміністрації, сьогоднішня атака на столицю була масованою. Дрони-камікадзе рухалися кількома хвилями та з різних напрямків. За попередніми даними, зазначили в КМВА, було збито всі цілі - понад 20 безпілотників.

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