Кілька днів тому держкомпанії НЕК "Укренерго" вже довелось просити про аварійну допомогу в Румунії та Польщі.

Через брак генерації в липні-серпні Україна може повернутись до відключень електрики і в першу чергу обмежуватимуть постачання енергоресурсу підприємствам.

Про це сказав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону, зазнавичши при цьому, що кілька днів тому держкомпанії НЕК "Укренерго" вже доводилось просити про аварійну допомогу в Румунії та Польщі.

"Зараз ситуація така, що в липні і серпні абсолютно можливо доведеться знову застосовувати відключення, як інструмент збалансування енергетичної системи. Просто тому, що генерації не достатньо, генерація не може покрити пікові години споживання", - сказав він.

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Експерт вважає, що першими з відключеннями стикнуться представники бізнесу, а не побутові споживачі. "Судячи з усього саме бізнес перший буде обмежений у постачанні електрики і відповідно буде два виходи: імпортувати з Європи або взагалі не працювати. Проте європейська електрика в 2-2,5 рази дорожча ніж в Україні", - пояснив він.

Енергосистема України

Після початку війни у березні 2022 року, Україна здійснила інтеграцію своєї енергосистеми з об'єднаною енергосистемою Європи, що дозволило розширити експорт електроенергії. Проте з жовтня 2022 року, коли росіяни почали масовано бомбардувати нашу енергосистему, експорт електроенергії припинився.

У квітні знову розпочався експорт електрики до Польщі (75 МВт) й Молдови (125 МВт). Ліміт на український експорт, встановлений ENTSO-E, склав тоді 400 мегаватів.

24 травня 2023 року Україна припинила експорт електрики до сусідніх країн. Цей крок пов'язаний з необхідністю покриття внутрішніх потреб країни у споживанні електроенергії.

28 трвня 2023 року Україні довелося почати імпорт електроенергії з ЄС.

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