В організації не знають, що буде з попитом в КНР і пропозицією з боку РФ.

ОПЕК прийняла рішення зберегти видобуток нафти на поточному рівні, щоб підвести підсумки світового ринку галузі у 2022 році. Зараз ситуація залишається невизначеною, тому що складно передбачити попит в Китаї і пропозицію з боку РФ.

Як повідомив портал Bloomberg, організація з 23 країн-експортерів нафти провела онлайн-зустріч. Після цього почалася реалізація значного скорочення видобутку "чорного золота" на 2 мільйони барелів на добу. Таке рішення члени картелю погодили на попередніх зборах у жовтні.

Вартість ф'ючерсів нафти марки Brent поступово знижувалася протягом майже всього листопада, досягнувши значення менше $81 за барель. На цих позначках вона була восени 2021-го і минулого січня. Однак за останній тиждень відбувся найбільший відскок з 28 вересня.

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Волатильність пов'язана з обмеженням максимальної вартості на нафту з Росії, яка входить в ОПЕК. У той же час в Китаї попередньо вирішили знижувати заходи з боротьби з COVID-19. Через них світовий рівень споживання "чорного золота" сильно знизився, адже Піднебесна залишається найбільшим імпортером.

Гранична ціна на російську нафту: що відомо

Вчора, 3 грудня, Європейський Союз погодив максимальну вартість "чорного золота" з РФ. Межа ціни встановлена на позначці $60 за барель.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що така "стеля" комфортна для агресора. На його думку, граничну ціну потрібно знизити в два рази.

У Держдепі США назвали подвійний ефект від обмеження. Росія позбудеться доходів, а Європа почне відвикати від нафти з РФ.

Угорщину звільнили від дотримання максимальної вартості російської нафти. За словами голови МЗС Петера Сійярто, це "захистить безпеку енергопостачання країни".

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