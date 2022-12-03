Російські дипломати маніпулюють, заявляючи про загрозу для інших країн і вільних ринків.

Посольство РФ у Вашингтоні обурилося через узгодження США, ЄС, Австралією і G7 граничної ціни для російської нафти на рівні 60 доларів за барель.

Російські дипломати заявили, що встановлення "цінової стелі" нібито означає "перекроювання базових принципів функціонування вільних ринків".

Вдаючись до маніпуляцій, в посольстві заявили, що зазначене рішення "посилює невизначеність і підвищує витрати для споживачів сировини", а також нібито сигналізує про те, що "жодна з країн тепер не застрахована від введення "стелі" проти своєї експортної продукції з політичних причин".

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Диппредставництво, уникаючи згадок про причини запровадження санкцій проти Росії, звинувачує США в тому, що "дисбаланси на енергомайданчиках - результат їхніх власних необдуманих дій, перш за все - санкцій і заборон на ресурси з Росії".

Резюмуючи, в посольстві висловили впевненість, що російська нафта "продовжить користуватися попитом".

"Цінова стеля" для російської нафти

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден заявив, що для світу жорсткі санкції проти Росії – альтернатива Третій світовій війні.

"Було два варіанти дій: почати третю світову війну, почати фізично війну з Росією, або варіант номер два: зробити так, щоб країна, що діє настільки всупереч міжнародному праву, заплатила б ціну за те, що вона це зробила", - говорив Байден.

Протягом останніх місяців партнери України продовжують вводити все нові і нові обмеження щодо Росії. 2 грудня стало відомо, що ЄС, країни "Великої сімки" і Австралія погодили введення обмеження ціни на нафту, що поставляється морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів за барель.

Міністр фінансів США Джанет Єллен, оголошуючи про рішення, назвала нафту "основним джерелом доходу Росії для її незаконної війни в Україні" і пояснила, що "цінова стеля" допоможе обмежити доходи агресора і зберегти стабільність глобальних поставок нафти.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що це значно скоротить доходи Росії. Водночас частина проукраїнських європейських країн на чолі з Польщею вважають обмеження ціни недостатньо ефективним засобом скорочень експортних доходів Росії.

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