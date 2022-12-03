Захід хоче колективно продовжувати скорочувати доходи Путіна від нафти у всьому світі, зазначила заступник держсекретаря Штатів.

У Державному департаменті США заявили, що запровадження граничної ціни на російську нафту матиме подвійний ефект.

Метою запровадження "стелі" для цін на російську нафту є скорочення доходів, які президент РФ Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни в Україні, про це розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі з українськими журналістами, повідомляє "Радіо Свобода".

"Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі", - заявила Нуланд.

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За її словами, коли низка держав встановлює граничну ціну, то й інші країни, які імпортують російську нафту і сплачують сьогодні 85 або 90 доларів за барель, не захочуть страхувати контракти на суму понад 60 доларів.

"Це матиме подвійний ефект. Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту", - додала чиновниця.

Узгодження в Євросоюзі максимальної ціни на нафту з РФ - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

Як вказано у офіційній заяві на сайті Європейською ради, рівень обмеження було встановлено у тісній співпраці з Price Cap Coalition, він почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

Рішенням, зокрема, передбачено перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану та завантажену до 5 грудня 2022 року та розвантажену у порту призначення до 19 грудня.

Відповідні нормативно-правові акти найближчим часом будуть оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що це слабка позиція.

Він підкреслив, що це лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти.

Раніше стало відомо, що в російському Приморську 30 листопада нафту відвантажували за ціною $48 за барель.

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