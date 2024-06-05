"Нафтогаз" накопичує паливо у своїх підземних сховищах газу швидше, ніж у минулому році.

За перші 5 місяців року спеціалісти АТ "Укргазвидобування" (входить до складу НАК "Нафтогаз України") запустили 36 нових свердловин, 11 із яких є високодебітними, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу. Про це повідомляє офіційний сайт компанії "Нафтогаз".

"Наш видобуток за перші п’ять місяців 2024 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – йдеться в офіційній заяві.

За словами очільника "Групи Нафтогаз" Олексія Чернишова, цей результат є дуже важливим: наразі українські спеціалісти прагнуть зберегти темпи та вийти на збільшення видобутку за підсумками 2024-го.

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З урахуванням того, що робітники "Укргазвидобування" нарощують показники, в "Нафтогазі" планують забезпечити потреби українців газом внутрішнього видобутку.

Повідомлялось, що у цьому році "Група Нафтогаз" накопичує паливо у своїх ПСГ (підземні сховища газу) швидше, ніж у 2023-му: станом на кінець травня закачування на 0,33 млрд куб. м перевищували показники аналогічного періоду минулого року.

Видобуток газу – що варто знати

Раніше стало відомо, що під час минулого опалювального сезону Україна вперше використовувала лише власний газ, при цьому станом на кінець січня в сховищах знаходилось близько 10 млрд куб. м газу.

При цьому ще у кінці року Олексій Чернишов заявив, що протягом 2023-го власний видобуток природного газу збільшився на 7%. За словами високопосадовця, його зосереджено переважно в Харківській та Полтавській областях.

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