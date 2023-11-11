Вперше Україна має намір пройти заму виключно за рахунок власного газу.

Україна збільшила видобуток природного газу, що вперше в історії дозволило відмовитися від імпорту газу.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши, що протягом останнього року власний видобуток зріс на 7%, і це дуже суттєво, повідомляє NV.

"Наш видобуток зосереджено переважно в Полтавській та Харківській областях, і ми його не тільки зберегли, а збільшили. Це дозволило нам фактично входити в цю зиму без імпорту природного газу з інших країн. Вперше в історії України така подія сталася, цю зиму ми пройдемо за рахунок власного газу", — повідомив Чернишов.

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Він також зазначив, що на ситуацію вплинуло падіння споживання через війну, оскільки стало менше як побутових, так і промислових абонентів. Проте вже зараз є сигнали про збільшення активності і, отже, споживання газу в економіці.

Війна в Україні та відмова від імпорту газу

У лютому 2023 року повідомлялося про те, що вперше в історії Україна вирішила відмовитися від імпорту газу. Про це заявив глава компанії Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що для виконання плану в цьому році "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%.

У травні 2023 року повідомлялося про те, що ЄС заборонить імпорт газу з Росії. 14 травня 2023 року стало відомо про те, що Євросоюз і країни "Великої сімки" мають намір заборонити постачання російського газу трубопроводами в Європу.

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