Свердловина приносить країні близько 400 тис. куб. м газу на добу.

"Укргазвидобування" з початку року запустило вже четверту газову свердловину, яка приносить Україні близько 400 тис. куб. м газу на добу.

Як повідомила прес-служба "Нафтогазу", ідея запуску цієї свердловини належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів, які змогли правильно оцінити залишковий потенціал старого родовища та вдало визначити ділянку для закладання свердловини.

"Під час роботи також було встановлено добовий рекорд проходки однією бригадою – за 24 години вона пробурила 905 метрів. Завдяки ефективній роботі фахівців "Укрбургазу", свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом – всього за 105 днів", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що завдяки достроковому проведенню підготовчих робіт, обʼєкт ввели в експлуатацію на кілька днів раніше проектного терміну.

Видобуток газу в України – останні новини

Наприкінці січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вперше в своїй історії Україна проводить опалювальний сезон, використовуючи лише газ власного видобутку.

8 лютого стало відомо, що "Укргазвидобування" запустило 2 нові свердловини з початковим видобутком у 550 тисяч кубометрів газу на добу. Впродовж 2023 року "Укргазвидобуванню" вдалося запустити 86 нових свердловин.

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