На сьогодні до уряду вже звернулися 36 міських і селищних рад, в яких проживають понад 5 млн жителів.

36 міських і селищних рад України звернулися до Кабінету міністрів із заявою про загрозу зриву опалювального сезону.

Як повідомляє Асоціація міст України, відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок російського вторгнення ставлять опалювальний сезон під загрозу зриву. На сьогодні до уряду вже звернулися 36 міських і селищних рад, в яких проживають понад 5 млн жителів.

"Відсутність компенсації різниці в тарифах, низький рівень розрахунків за отримані послуги, збитки внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання тощо, - все це унеможливлює підготовку підприємств теплопостачання до опалювального сезону 2023/2024 та ставить під загрозу його проходження в цілому", - зазначили в Асоціації.

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Відзначається що, на компенсацію різниці в тарифах і своєчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024 року необхідно не менше 36 млрд грн.

Опалювальний сезон під час війни

14 квітня 2023 року повідомлялося про те, що до опалювального сезону Україна не встигне відновити всю високовольтну мережу.

18 квітня 2023 року в Міненергетики назвали умову для проходження Україною наступної зими.

22 квітня 2023 року експерт зробив невтішний прогноз на опалювальний сезон 2023.

19 травня 2023 року Кабмін затвердив план підготовки до наступної зими і створив штаб для його реалізації.

23 травня 2023 року повідомлялося про те, що Україна готується до опалювального сезону. Україна до початку зими повинна відмовитися від імпорту газу і накопичити 14 млрд куб.м. в сховищах.

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