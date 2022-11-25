Обсяг наявних в системі потужностей достатній для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та м. Києві.

В енергосистемі України наразі зберігається суттєвий дефіцит - 30% від потреби споживання. ​​

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит - 30% від потреби споживання. Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам", - йдеться у повідомленні.

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Для того, щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр "Укренерго" ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби.

"Обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" лише доводить необхідний обсяг обмеження споживання. Обсяг наявних в системі потужностей достатній, для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та м. Києві", - зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали заощадливо споживати електроенергію, що дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аваріям, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

Удари по енергетичній інфраструктурі України

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку об’єктах критичної інфраструктури в кількох областях України. ППО знищило 51 з близько 70 крилатих ракет.

У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло- і водопостачання.

25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Також запрацювали тепло- і гідроелектростанції.

Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук спрогнозував, яким буде "контрольований блекаут".

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