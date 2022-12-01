Якщо межа цін буде занадто низькою, Москва може закрити видобуток, що призведе до зростання світових цін на нафту.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, країни Євросоюзу обговорюють обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні $60 за барель.

Як повідомляє Bloomberg, обговорення має допомогти досягти угоди між членами блоку і G7, оскільки переговори про рівень, на якому слід обмежити ціни на російську нафту, застопорилися з минулого тижня.

Як йдеться в матеріалі, більшість країн готові на обмеження в $60 за барель, враховуючи, що метою обмеження є збереження потоку російської нафти, щоб уникнути глобального стрибка цін, одночасно обмежуючи доходи Москви.

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Однак, як зазначається в матеріалі, якщо межа цін буде занадто низькою, Москва може закрити видобуток, що призведе до зростання світових цін на нафту.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозувала, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

23 листопада 2022 року в ЄС запропонували цінову стелю на російську нафту на рівні 65 до 70 доларів за барель.

26 листопада Росія заявила про те, що заборонить продаж нафти країнам, які підтримали обмеження ціни.

Станом на 28 листопада 2022 року країни Євросоюзу зайшли в тупик в обговоренні цін на російську нафту.

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