Доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США можуть обмежити ціну на російську нафту до $60 за барель.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Reuters.

За її словами, цього достатньо для скорочення доходів Москви від енергоносіїв і забезпечення прибуткового виробництва.

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Заступник міністра Уоллі Адеєм заявив на конференції в Нью-Йорку, що Росія намагається укладати контракти за цінами, значно нижчими за ціну марки Brent, що є ознакою того, що обговорення цінового обмеження має певний ефект.

ОПЕК+ і ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.

В ОПЕК+ входять 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є Росія, з 14% світового нафтовидобутку).

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК + знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК + погодилися на скорочення поставок нафти.

Станом на 14 вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

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