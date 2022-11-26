Указ заборонить вести справи як з компаніями, так і з країнами, що приєдналися до механізму обмеження цін.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Кремль готує президентський указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують національну нафту, продавати її кому-небудь, хто бере участь в ціновій стелі.

Як повідомляє Bloomberg, указ заборонить вести справи як з компаніями, так і з країнами, що приєдналися до механізму обмеження цін. Як повідомляє видання, це заборонить будь-яку згадку граничної ціни в контрактах на російську нафту або нафтопродукти, а також заборонить навантаження, призначені для будь-яких країн, які приймають обмеження.

Як зазначається в матеріалі, неясно, який вплив на торгівлю надасть обмеження цін або відповідний указ Кремля.

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Це пов'язано з тим, що формальні прихильники цього заходу вже утримуються від покупки російської нафти. Ця політика насправді спрямована на інших великих споживачів, таких як Індія, які не матимуть доступу до західного Страхування та інших служб доставки, якщо вони платять більше, ніж встановлена ціна за російську нафту.

Президент країни-агресора Володимир Путін вже неодноразово заявляв про те, що Росія не постачатиме енергію тим, хто приєднається до цінової стелі. Росія погрожує перенаправити свої поставки нафти "ринково-орієнтованим партнерам" або скоротити видобуток, заявив раніше на цьому тижні віце-прем'єр Олександр Новак.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, повинні набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

23 листопада 2022 року в ЄС запропонували цінову стелю на російську нафту на рівні 65 до 70 доларів за барель.

24 листопада 2022 року на зустрічі в Брюсселі країни ЄС не змогли домовитися про граничну ціну на російську нафту.

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