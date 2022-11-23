Посли ЄС зустрічаються в середу, 23 листопада, з метою затвердження механізму обмеження і пропонованого рівня цін. Якщо вони це зроблять, ЄС і G-7 можуть оголосити рівень цінової межі.

Європейський союз обговорює стелю цін на російську нафту в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначивши при цьому, що діапазон значно вищий за собівартість виробництва в Росії та вищий, ніж вимагали деякі країни.

Як йдеться в матеріалі, очікується, що країни "Великої сімки" погодяться з сумою в діапазоні від 65 до 70 доларів, проте дипломати ЄС заявили, що запропонований рівень занадто високий. Діапазон відповідає середньому історичному значенню до вторгнення Росії в Україну.

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Посли ЄС зустрічаються в середу, 23 листопада, з метою затвердження механізму обмеження і пропонованого рівня цін. Якщо вони це зроблять, ЄС і G-7 можуть оголосити рівень цінової межі. Для затвердження обмеження потрібна підтримка всіх держав-членів.

"Російська нафта зараз торгується зі значним дисконтом в порівнянні з нафтою Brent, близько 65 доларів за барель. Якщо цінова межа G - 7 для російської нафти буде встановлена на аналогічному рівні, це не завдасть Росії великої шкоди", - сказав Симона Тальяпьетра, старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel в Брюсселі.

Війна в Україні та ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго.

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