Аварійні обмеження електроспоживання поки що не передбачаються.

В "Укренерго" назвали області, де 9 листопада очікується максимум стабілізаційних обмежень у споживанні електроенергії.

Диспетчерський центр прогнозує їх у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, повідомляє прес-служба "Укренерго" в Telegram.

"Завтра, 9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

"Слідкуйте за повідомленнями своїх операторів систем розподілу", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

"Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживайте електроенергію та не вмикайте одночасно в мережу кілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00", - закликали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ДТЕК "Київські електромережі" повідомили, що у Києві 9 листопада з 06:00 триватимуть стабілізаційні відключення.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що в Україні ситуація з відключеннями світла протягом осінньо-зимового періоду буде складною.

За його словами, в деяких регіонах аварійних і планових відключень може бути більше.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає ймовірність того, що столиця може залишитися без тепла, води і зв'язку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відзначив, що влада розглядає усі можливі сценарії блекауту.

Вас також можуть зацікавити новини: