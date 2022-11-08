Наголошується, що екстрених відключень у столиці не передбачається.

У Києві завтра, 9 листопада, з 6 ранку за розпорядженням "Укренерго" триватимуть стабілізаційні відключення.

Як повідомляє ДТЕК "Київські електромережі" у Facebook, екстрених відключень у столиці не передбачається.

"Завтра, 9 листопада, за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 6 ранку триватимуть стабілізаційні відключення. Робимо все необхідне, щоб вони відбувались згідно графіку, що розміщений на сайті ДТЕК "Київські електромережі", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Останнім часом графіки планових обмежень "Укренерго" застосовує у регіонах, де мережа зазнала найбільших пошкоджень, - у Києві та семи областях (Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській).

Віталій Кличко не виключив сценарій, згідно з яким столиця залишиться без тепла, води і зв'язку. Щоб мінімізувати для киян наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури, в кожному районі міста підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які будуть працювати в разі надзвичайних ситуацій взимку.

У ДТЕК розповіли, за яких умов може виникнути необхідність евакуації населення Києва. У компанії зазначили, що необхідність евакуації населення міста Києва може виникнути, якщо після блекаута не буде варіантів відновити енергоживлення протягом багатьох годин.

Своєю чергою українська влада розглядає всі можливі сценарії розвитку подій на тлі обстрілів РФ критичної інфраструктури в Україні та можливого блекаута.

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