Потреб відключати світло на 12 годин наразі немає.

Від сьогодні у Києві можливий перехід з екстрених на стабілізаційні відключення. Це значить, що в зазначений інтервал містян можуть відключити.

Про це у Facebook розповів гендиректор "YASNO" Сергій Коваленко.

Але не факт, що обмеження будуть застосовані, пояснив він.

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"Стабілізаційні відключення виконуються на вимогу "Укренерго" чи оператора системи розподілу. Якщо від них вказівки немає, то подачу електроенергії не вимикають. Якщо у вас інтервал з 9 до 13, а відключили о 10:40, то все одно до 13 (+/- 30 хв) мають світло повернути", - написав Коваленко.

Графіки складені на основі очікуваних обмежень від "Укренерго". Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на обмеження до 250 МВт.

"Але якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними і будуть відбуватися не за графіками. Про зміну типу відключення ми інформуємо через чатбот "YASNO online", - попередив Коваленко.

При стабілізаційному відключені оператор системи розподілу має дотримуватися тривалості до 4 години ±30 хвилин на перепідключення.

Потреб відключати світло на 12 годин наразі немає.

"В графіках зазначені лише можливі слоти, часові коридори в межах яких може відбуватися відключення. Потреби відключати світло на 12 годин на добу наразі не існує. Нічні відключення, наприклад, майже не застосовуються, бо в них не немає потреби", - додав гендиректор "YASNO".

Відключення світла у Києві

З 10 жовтня Росія почала завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. У зв'язку з чим в регіонах ввели віялові відключення, зокрема й у Києві.

Після чергового удару по Київській області 27 жовтня енергетики попередили про триваліші відключення, щоби стабілізувати енергосистему.

За підрахунками Міненергетики, від атак російських терористів постраждала - станом на 12 жовтня, понад третина критичної інфраструктури.

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