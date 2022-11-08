За його словами, повідомлення про підготовку до можливої евакуації людей із Києва на випадок зникнення світла, тепла і води "виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трошки, знаєте, налякати людей".

Українська влада розглядає усі можливі сценарії розвитку подій на тлі обстрілів Росією критичної інфраструктури в Україні та можливого блекауту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що при цьому "трошки дивнувато" заявляти про масштабну евакуацію громадян.

"Безумовно, варто бути (готовим – УНІАН). Але якщо ти кажеш, що ти три мільйони будеш забирати з великого міста, то тоді, певно, треба говорити про логістичні завдання далі. Куди три мільйони людей будуть відправлятися, яким чином будуть відправлятися, чи є вже домовленості, наприклад, з залізницею, чи є міста, куди ми будемо відправляти і таке інше", – пояснив радник голови ОП.

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За словами Подоляка, повідомлення про підготовку до можливої евакуації мешканців столиці на випадок зникнення світла, тепла і води "виглядає, скоріше, саме як просто заява для того, щоб трошки налякати людей".

"Безумовно, ми розглядаємо будь-які сценарії. Держава для того й існує, щоб в тому числі максимально песимістичні сценарії розглядати. Так? У тому числі якщо буде повний блекаут по всій країні. Безумовно, розглядаємо. Але перш за все держава працює над тим, щоб не було, щоб були компенсаторні механізми, щоб проводити ремонти, щоб можна було забезпечити опалення чи водопостачання в будь-якому випадку, щоб були альтернативи", – сказав він.

На думку радника голови ОП, взимку перевезти три мільйони "дуже і дуже тяжко логістично".

"Якщо ми готові це зробити, будемо готові. Але не треба просто так виходити і казати: якщо буде повний блекаут, то будемо усіх евакуювати", – підсумував Подоляк.

Ризик блекауту у Києві

Як повідомляв УНІАН, 10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

Наразі у Києві діють аварійні та стабілізаційні відключення. Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

За словами екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Івана Плачкова, через обстріли РФ у регіоні працює лише один з чотирьох потужних трансформаторів.

Мер Києва Віталій Кличко не виключив сценарій, згідно з яким столиця залишиться без тепла, води і зв'язку. Щоб мінімізувати для киян наслідки постійних атак Росії на об'єкти критичної інфраструктури, у кожному районі міста підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку.

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