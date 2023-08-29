Для українців власний видобуток газу означатиме стабільне газопостачання та не підвищення ціни на нього.

Напередодні опалювального сезону найбільша державна видобувна компанія "Укргазвидобування" відкрила нове родовище газу.

Як повідомляє прес-служба компанії, випробування свердловини глибиною майже 4 тисячі метрів проводили "з нуля" і завершили у серпні. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – цитує прес-служба по тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора "Укргазвидобування" Олега Толмачева.

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Для України нарощування видобутку власного газу означає стабільні запаси цього палива у період важкої зими та, головне, низькі ціни на нього для українських споживачів. Оскільки видобутий ресурс в Україні значно дешевший ніж закуплений за кордоном.

Український видобуток

В липні "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 тисяч 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії.

Всього Україна в рік видобуває приблизно 12 мільярдів кубометрів газу.

На кінець серпня в українських сховищах газу вже накопичено 14 мільярдів кубометрів газу з запланованих 14,7 млрд. За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, до початку опалювального сезону ця мета навіть буде перевиконана.

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