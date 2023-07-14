Показник видобутку свердловини сягнув високого показника – 150 тис. куб. м.

Державна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 тисяч 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії.

Як повідомляє прес-служба компанії, дебіт (показник видобутку) свердловини сягнув високого показника – 150 тис. куб. м. Зазначається, що родовище, на якому пробурили свердловину-рекордсменку, відкрили лише в 2019 році. Тож завданням нової свердловини була дорозвідка вуглеводневих покладів та уточнення геологічної будови родовища. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн куб. м видобувних запасів вуглеводнів.

"Наші буровики ще раз довели свою майстерність у бурінні на глибокі продуктивні горизонти. В результаті – додатковий видобуток і нові перспективи для подальшої розробки родовища", – цитує прес-служба т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олега Толмачева.

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Видобування газу під час війни

Восени 2022 року "Укргазвидобування" відновило роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дало можливість додатково добувати близько 500 тис. куб. м природного газу на добу. Повідомлялося, що після розмінування газівники проводять ремонтні роботи та запускають в експлуатацію газові свердловини.

У квітні 2023 року державна компанія "Укргазвидобування" запустила відразу дві свердловини сукупно додавши понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

На початку липня 2023 року "Укргазвидобування" запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. куб. м газу на добу. Дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

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