Пожежа на об'єкті локалізована, постраждалих і жертв немає.

В результаті сьогоднішньої ракетної атаки пошкоджений енергетичний об'єкт в Івано-Франківській області. Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться пізніше.

Про це повідомила в Facebook голова Івано-Франківської обласної Військової адміністрації Світлана Оніщук.

"На жаль, цього разу небезпека не оминула і Прикарпаття. Ворогвлучив в один з енергетичних об'єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 50 м кв.станом на 11:25 пожежу локалізовано, постраждалих та жертв немає", - поінформувала вона.

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Ще одна ракета пошкодила приватний житловий будинок на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула.

"На момент влучання ракети в будинку людей не було. На щастя, ніхто не постраждав", - уточнила Оніщук.

Обстріл 29 грудня:

З 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також була зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України.

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