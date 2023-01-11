Робоча група буде займатися виявленням загроз і розробкою принципів для поліпшення стійкості критичної інфраструктури.

Європейський Союз і Організація Північноатлантичного договору (НАТО) створили робочу групу для реагування на загрози для критичної інфраструктури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Єврокомісії зазначила, що ЄС і НАТО мають посилити співпрацю в питанні безпеки інфраструктури.

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"Ми бачили саботаж на "Північних потоках", який показав, що ми маємо бути готові і що ми маємо протидіяти цьому новому типу загроз. Тому сьогодні ми засновуємо робочу (цільову) групу ЄС-НАТО для стійкості критично важливих об'єктів інфраструктури", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії зазначила, що в цій робочій групі експерти з Євросоюзу і Альянсу "будуть працювати, не покладаючи рук, з метою виявлення ключових загроз для нашої критичної інфраструктури, вивчення стратегічних факторів уразливості, які ми маємо, а також для розробки ключових принципів для поліпшення нашої стійкості". Також робоча група пропонуватиме заходи з метою зменшення наслідків та заходи для виправлення недоліків.

"Робоча група з самого початку відповідатиме за чотири сектори - це транспорт, енергетика, цифрова галузь і космос. І звичайно, ми будемо звітувати про наші результати роботи країнам-членам або союзникам", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що йдеться про обмін інформацією та передовим досвідом та про завчасне попередження загроз.

Удари окупантів по енергосистемі України:

З жовтня 2022 року Росія намагається знищити енергетичну систему України, залишивши українців без електрики, опалення, водопостачання та зв'язку.

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

Росія продовжила масовані обстріли України навіть у новорічну ніч.

6 січня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль порадив українцям підготуватися до аварійних відключень електроенергії через похолодання та можливі обстріли окупантів.

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