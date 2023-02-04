Європа припиняє купівлю кривавих російських нафтопродуктів: якими будуть наслідки

З 5 лютого запрацює новий етап санкцій ЄС проти кривавої Росії – буде введена заборона на імпорт нафтопродуктів в додачу до грудневої заборони купівлі російської нафти. УНІАН спробував розібратись, як це вдарить по бюджету агресора і його спроможності продовжувати вбивства українців, і яким буде вплив на вітчизняний ринок пального.

З 5 лютого вступить в силу заборона на постачання російських нафтопродуктів до країн Європейського союзу, що підсилить дію грудневого ембарго на нафту з РФ. Накладені обмеження мають суттєво обрізати рашистам потік кривавих нафтодоларів, завдяки яким вони фінансують руйнівну війну проти України.

Проте експерти попереджають, що підступний Кремль буде всіма способами намагатись продавати європейцям свої енергоресурси через треті країни. Крім того, є вірогідність, що зниження долі російської нафти в Європі може спричинити тимчасовий дефіцит і призвести до здорожчання бензину та дизелю.

Путінська Росія стала світовим лідером по кількості накладених на неї міжнародних санкцій, обігнавши Іран, Північну Корею, Сирію та інші диктаторські режими, які вже декілька десятиліть "відрізані" від цивілізованого світу.

Із початком майже рік тому кривавої війни Росії проти мирної України Європейський союз почав накладати обмеження на діяльність російських банків, військово-промислового комплексу та вводив персональні санкції проти компаній та фізичних осіб.

Але саме ембарго на постачання енергоресурсів має стати для Кремля найболючішим ударом, адже левова доля, до 70 відсотків експортних доходів дає Росії продаж нафти та газу, а кошти від енергоресурсів складають третину федерального бюджету країни агресора.

За даними Євростату, європейці до початку російської війни проти нашої країни були залежні від РФ на 83 відсотки в постачанні газу і на 50 відсотків в постачанні нафти. Це, до речі, також результат багаторічної політики попереднього канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загнала свою країну - найбільшого споживача газу в Європі - під майже повний "газовий патронат" Росії.

За 11 місяців російсько-української війни експорт природнього газу з Росії до країн Європи впав у понад чотири рази, і це тільки завдяки добровільній відмові деяких країн від "газової голки" Кремля.

Саме в цьому році має бути поставлена остаточна крапка у використанні РФ своєї "енергетичної зброї" проти європейських країн. Зокрема мова йде про нафту і нафтопродукти із Росії, на які були накладені безпрецедентні санкції. До речі, Україна припинила купляти газ у агресивного північного сусіда ще в 2015 році, а з початком широкомасштабного вторгнення її армії на нашу землю у лютому минулого року відмовилась від закупівлі в РФ та у партнера Білорусі нафти та нафтопродуктів.

Агресор втрачає експортні доходи

Нарешті з 5 лютого набуде чинності довгоочікувана заборона на купівлю країнами Євросоюзу російських нафтопродуктів. Це другий, фінальний етап восьмого пакету санкцій, який почав запроваджуватись ще в жовтні.

До цього, 5 грудня вступила в силу заборона ЄС на імпорт російської сирої нафти, що доставляється морем. Виняток було зроблено для Болгарії та Хорватії. Разом з тим Угорщина, Чехія та Словаччина продовжують отримувати російську нафту через нафтопровідну систему.

Крім того, Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією на рівні шістдесят доларів за барель. Слідом за ЄС країни "Великої сімки" та Австралія запровадили на тому ж рівні обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії.

Кандидат економічних наук, експерт Олександр Хмелевський пояснив УНІАН, що цінові обмеження торкаються лише країн ЄС щодо яких діють виключення на поставки російської нафти. Частина країн світу такі обмеження не підтримали, тому вони продовжують купувати російську нафту, але значно дешевше.

"Запровадження цінових обмежень загалом сприяло зниженню цін на російську нафту. Так що по факту, навіть ті країни, які не підтримали цінові обмеження, купують російську нафту значно дешевше за встановлене обмеження", - сказав він.

Хмелевський прогнозує, що Росія буде намагатись переорієнтувати свої постачання із втраченого європейського ринку на інші напрямки.

Зокрема, як це відбулось після заборони постачанн нафти: в грудні спостерігалося істотне скорочення російського експорту нафти, але в січні обсяги знову зросли.

"Росія достатньо швидко переорієнтувала свій експорт з Європи на інші континенти. Значно збільшили імпорт російської нафти Китай, Індія, Туреччина та деякі інші країни", - сказав він.

За оцінками Київської школи економіки (KSE Institute), експорт російської сирої нафти у 2022 році до країн " Великої сімки" (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) впав майже на половину порівняно із середнім показником 2021 року до 3,7 млн тонн.

KSE Institute прогнозує різке зниження доходів РФ від нафти та газу у 2023 році через введені міжнародні санкції до рекордно низького рівня. Експерти очікують, що продаж Росією нафти закордон впаде майже на двадцять відсотків, а газу майже на третину.

"Ми прогнозуємо, що нижчі обсяги експорту та нижчі ціни призведуть до 50 відсотків зниження надходжень від нафти та газу цього року. Рівень близько 40 мільярдів доларів на квартал історично був критичним порогом для російської економіки", - роблять висновки економічні експерти.

Необхідність протидії тіньовим схемам

Попри набрання чинності частини обмежень на російські енергоресурси, в Європу досі різними шляхами продовжує надходити нафта російського походження, проте з європейськими документами.

Економіст Хмелевський пояснив, що наразі задіяні різні тіньові схеми експорту російською нафти, наприклад, коли нафта перевантажується з танкера на танкер у відкритому морі, змінюються сертифікати походження товару. Цю нафту змішують з іншими сортами нафти, що не дає можливості визначити, навіть за допомогою хімічного аналізу її походження. Нажаль, в цих оборудках беруть участь і компанії з країн ЄС.

"Серед місць, де переливають російську нафту з танкеру на танкер, можна виділити зону поблизу румунського порту Констанца та біля іспанського міста Сеута. Серед країн, де відбувається процес змішування російської нафти з іншими сортами, можна виділити Сінгапур та ОАЕ", - сказав він.

Можна зробити висновок, що одна справа – це оголосити про санкції, проте інша – встановити дієвий контроль за діями трейдерів, які намагаються заробляти гроші, створюючи нові схеми.

Проте, якщо союзники України дійсно хочуть позбавитись від впливу російської нафти та нафтопродуктів, після впровадження ембарго повинні бути запровадженні заходи по ефективному контролю за їх виконанням. Крім того, країни ЄС та США мають у найближчій перспективі значно знизити цінову стелю на російську нафту до тридцяти доларів. Таким чином встановити нову болючу для рашистів ціну продажу нафтопродуктів.

"Зниження цін на нафту та нафтопродукти, зростання витрат на логістику та застосування тіньових схем, призведуть до зниження прибутків російських нафтових компаній, а відтак і скорочення надходжень до російського бюджету. Незважаючи на заборону на імпорт російських нафтопродуктів, вони будуть продовжувати надходити на європейський ринок, як легально, так і нелегально, хоча їх обсяги суттєво скоротяться", - прогнозує Хмелевський.

Вплив на вітчизняний та європейський ринок пального

Наближення дії ембарго на російські нафтопродукти в лютому змусив європейців дещо понервувати. Адже не секрет, що забезпечення єдиного європейського ринку бензином, дизелем та скрапленим газом суттєво залежало від російських енергоресурсів.

Росія постачала на європейський ринок великі обсяги нафтопродуктів - біля одного мільйона барелів на день. Особливо залежною Європа була від російського дизпалива – на рівні 45 відсотків ринку.

"Замістити такі обсяги поставками з інших країн буде не просто. Тим не менше, європейські компанії вже уклали угоди з компаніями Кувейту та Саудівської Аравії, що дозволить замістити російські нафтопродукти", - сказав експерт Хмелевський.

Враховуючи те, що після руйнування російськими ракетами всіх вітчизняних нафтопереробних заводів і відмови нашої державі від російських та білоруських нафтових поставок, наразі все споживане у нас пальне імпортується тільки з країн Європи.

Тож виникає питання: чи будуть українські автомобілісти, а головне - пріоритетний зараз споживач – наші героїчні Збройні Сили вдосталь забезпечені імпортним горючим?

Економіст Хмелевський вважає, що тимчасовий дефіцит нафтопродуктів в Європі цілком можливий. Також можуть дещо зрости ціни, адже зростуть транспортні витрати.

"Возити нафтопродукти з Близького Сходу значно довше та дорожче ніж з Росії. Все це може позначитися і на українському ринку нафтопродуктів. Можуть виникнути деякі перебої з поставками та зростуть ціни", - зазначив експерт.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що вітчизняні трейдери ще в жовтні почали готуватися до лютневого ембарго за вказівкою Міністерства економіки. Тож у грудні та січні бізнес активно завозив пальне. Як результат – ціни на пальне в Україні за останній місяць навіть знизились на 5–10 відсотків.

Дизельне пальне подешевшало на 2,5 гривні, до 52,6 гривень за літр, бензин А-95 скинув більше трьох гривень до 48,7 гривень за літр, а автогаз знизився на 2,75 гривень до 26,7 гривні.

"У січні майже вдвічі впала реалізація, в той час як постачання залишились на рекордному грудневому рівні. Зараз у заправних мереж місячний запас пального, це й тисне на ціни. На користь фактору великих запасів та оперативного постачання говорить й те, що світові котирування у січні досить потужно зростали, але тим не менш ціни на внутрішньому ринку падали", - пояснив експерт.

Задіяти фінансові важелі

Коли ми говоримо про цінову ситуацію на вітчизняних АЗС, не треба забувати, що на цінах нафтопродуктів будуть відбиватися світові котирування на нафту. Хоча останнім часом побоювання світової рецесії та відповідне загальне зниження попиту тримають ціни відносно стабільними - на рівні 80-84 доларів за барель (згадаємо, що у березні 2022 року нафта злетіла до 140 доларів за барель), але коштовність чорного золота протягом року може змінюватися. У самій ж Європі пального зараз достатньо.

Важливо також взяти до уваги й курс долара цього року, як важливий фактор впливу на національний ринок пального. Спрогнозувати точно, яким він буде, складно, але уряд заклав в цьогорічний прогноз повільну девальвацію національної валюти. Урядовці вважають, що середньорічний курс буде складати приблизно 42,2 грн/дол., а на кінець року буде на рівні 45,7 грн/дол. Якщо прогноз здійсниться, то таке послаблення гривні відіб’ється помірним зростанням ціни палива на наших АЗС. Фактором тиску на внутрішній ринок нафтопродуктів також стане весняна посівна кампанія, до якої ми швидко наближаємся.

Введені європейські санкції, безумовно, скоротять потоки нафтодоларів до бюджету країни агресора, але, нажаль, це не знизить можливість дикої орди вести війну проти України так швидко, як нам би цього хотілось. Зрозуміло, що рашисти будуть шукати якісь шпаринки, налагоджувати тіньові схеми збуту своїх нафти та газу закордон. І справа Євросоюзу та інших країн демократичного світу скоротити такі можливості. Фінансові важелі працюють повільно, але вони обов’язково дадуть свій результат.

Путінська Росія та її військова машина наближаються до критичної межі стійкості, за якою рухне все і одразу, в той час, як Україна заручається все більшою фінансовою та військовою підтримкою демократичних держав світу. Після війни наша країна відбудує власні нафтопереробні заводи за новими технологічними стандартами, а значні запаси нафти і газу дозволять нам із часом стати енергетично незалежними.

Ганна Бредіхіна