Валюта скінчилась. Чи з’являться в українських обмінниках долари та євро

Економіст Ігор Гарбарук зауважує, що у критичній ситуації хтось купує туалетний папір, хтось гречку, а хтось, «на залишки гривні купує долари, щоб якось убезпечити свій завтрашній день».

«Обвалилися всі фондові ринки. Все закривається, біржі закриваються. І в таких випадках завжди є дефіцит на валюту. Тому що будь-який інвестор намагається купити долари і пересидіти чи з доларами, чи з американськими цінними паперами», - додає інший економіст Олександр Савченко.

Чи реально у столиці знайти готівковий долар, якщо вам його, звісно, є за що купувати? Чи видають депозити і гроші з карткових рахунків? Агенти «Грошей» вирушають на перевірку. Щоб не порушувати карантин, в масці.

Випробовуємо вдачу у державному Ощадбанку. Тут одразу перша перепона на шляху до омріяної валюти – довжелезні черги, які збираються ще під входом у відділення. Нині до банку впускають лише по двоє клієнтів. Чекати доводиться майже годину. І… дарма. Прямо на вході до банку, ще з порогу, звучить невтішна новина: «Валюти немає. Можете не шукати, в Ощаді ніякої валюти немає».

Прогноз на те, коли вона тут з’явиться, теж не надто обнадійливий: «Можливо, на наступному тижні буде, ми ще не знаємо. Ми орієнтуємось на те, що нам приносять. Ось, як люди принесуть, з цього ми і віддаємо».

Може, пощастить і вдасться придбати валюту в комерційному банку? Але й там відбувається невтішний діалог.

«А де можна дізнатися, чи можу я придбати валюту?» - «А що ви хочете купити?» - «Долари» - «Немає».

В іншому пустому від клієнтів банку, такі ж пусті і готівкові резерви. Цього тижня ні доларів, ні євро тут теж в очі не бачили. «Зараз взагалі відділення готівково не видають», - розповідають нам.

«Тобто немає сенсу іти в інший банк?», - питаємо.

«Ні. Можливо, в обмінниках».

Якщо банкіри радять, йдемо до обмінників. Різниця між купівлею і продажем тут, подекуди, сягає і 1,5 гривні. Але принаймні шанси придбати валюту тут все ж таки є.

«Чи є можливість 600 доларів купити і 500 євро? – 600 доларів так, а 500 євро ні, бо, на жаль, в наявності лише 90 євро. – А чи є обмеження, скільки можу взяти? – В одні руки можете взяти 910 доларів».

910 доларів і 90 євро – це вся валютна каса обмінника на сьогодні. І це ще далеко не найгірша ситуація. Якщо плануєте придбати декілька тисяч «зелених», збирати їх доведеться по крихтах. Тож, щонайменше, на вас чекає справжній марафон по обмінниках.

Після того, як у банках готівковий долар неначе розчинився, вкладники здійняли паніку. Особливо ті, хто, з дня на день, має отримати свої кошти з валютних депозитів. Українці побоюються: немає валюти – не буде і виплат.

«Всі хочуть мати готівку в кишені, аби пережити кризу. Така поведінка типова, особливо для українців, бо в Україні криза кожні 2-3 роки і люди намагаються її пережити з доларами в гаманці», - розповідає економіст Олександр Савченко.

Чи варто очікувати чергову кризу, як у 2014-2015 роках, коли банки просто не повертали депозити українцям,добре знає Максим Гарус. Він – клієнт проблемного банку, який звалився під час тодішнього банкопаду і поховав під собою сотні мільйонів вкладників. У тому числі, депозит Максима. Тепер чоловік, як фахівець з проблемних банків, експертним оком оцінює сьогоднішню ситуацію.

«2014-2015 роки - це була банківська криза. Сьогодні ми спостерігаємо більшою мірою шоки і панічні настрої населення. Тому це різні речі», - розповідає вкладний неплатоспроможного банку Максим.

Він переконаний, станом на зараз причин хвилюватися за вже існуючі вклади – немає. Але потенційно вони можуть з’явитися: «Якщо цей карантин буде продовжено на невідомий час, може статися дисбаланс і банки, відповідно, опиняться в такій собі турбулентності».

Підсилити цю турбулентність можуть і самі українці, якщо масово почнуть забирати свої гроші з банків. «Банки починають падати від чого, що починають біднішати їх клієнти. Молодим людям не буде, що їсти, причому, вже за 2-3 тижні. У них немає особливих запасів на рахунках, а те, що є – будуть знімати», - застерігає Олександр Савченко.

Гроші з рахунків і зараз активно знімають. Позаминулої п’ятниці, на хвилі панічних настроїв і введення карантину,українці за день забрали з банків маже чотири мільярди гривень. Частину витратили на запаси продуктів, решту – обміняли на долари. Через цей небувалий ажіотаж обмінники опустіли.

Чому ж при такому шаленому попиті на валюту Україна не поповнює свої запаси готівкового долара? Нацбанк каже: всьому провина – коронавірус. «Щодо ситуації на готівковому ринку, то ми бачимо, що ситуація з коронавірусом вплинула на польоти авіакомпаній. Українські банки поповнювали каси через транспортування готівки пасажирськими авіарейсами з-за кордону. А на сьогодні ми бачимо обмеження цих рейсів», - заявив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

Простіше кажучи, Україна могла б перерахувати безготівковий долар до банків США, аби звідти отримати готівку. Але авіарейсів із США немає, а, значить, готівковий долар не може потрапити до України. Щоправда, і такі пояснення Нацбанку деякі фахівці оцінюють скептично.

«А що, долари, які раніше завозилися в Україну, вони кудись зникали? Ні, вони ж знаходяться всередині, в оберті. А, скоріше за все, це якась певна стратегія, можливо, вона спрямована на те, що, якщо немає доларів у касі, то, відповідно, і купувати немає що», - підкреслює економіст Ігор Гарбарук.

Втім, є і добрі прогнози - повернення американця до обмінників та банків прогнозують вже наприкінці тижня. «Уже через тиждень дефіциту готівкового долара не буде. Але це не зупинить тенденцію до девальвації гривні», - говорить Олександр Савченко.

Аби підтримати гривню, Нацбанк з початку березня вже витратив 2,18 мільярда доларів із своїх золотовалютних резервів. Та навіть попри це, сподіватися, що придбаєте долари по 25, вже не варто.

«Курс 27-28 буде втримуватися абсолютно усвідомлено зі сторони Національного банку і зі сторони Уряду. Тому що по курсу 27,5 був зверстаний весь бюджет. Якщо курс нижчий, то, відповідно, бюджет недозаробляє, дохідна частина не сформується. Ті, скажімо так, видаткові частини, вони не фінансуються. Відповідно, у бюджеті дірка», - говорить Ігор Гарбарук.

Аби курс не перевершив бюджетні очікування і не перетнув позначку у 30 гривень, а обмінники і надалі не залишалися пустими, українців закликають не створювати штучний ажіотаж навколо американської готівки. І якщо вже кортить придбати декілька сотень чи тисяч «зелених», то купувати онлайн. Така можливість іще існує.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар