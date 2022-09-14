Обсяг нового трастового фонду МВФ досяг $40 млрд.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну 60% країн з низьким рівнем доходу відчувають боргову кризу або близькі до неї.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє Reuters.

Георгієва зазначила, що великі кредитори, такі як Китай, що надають фінансові ресурси країнам, несуть відповідальність за запобігання вибуху боргових проблем.

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"Послання великим кредиторам, Китаю, приватному сектору полягає в тому, що чим більша ваша частка, тим більша ваша відповідальність. У ваших інтересах як кредиторів запобігти вибуху проблеми", - сказала Георгієва.

Георгієва заявила, що обсяг нового трастового фонду МВФ досяг $40 млрд. До кінця року нужденні країни мають почати отримувати кошти з нього.

Війна в Україні та МВФ:

На початку серпня Україна подала офіційну пропозицію МВФ щодо початку нової спеціальної програми. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Київ очікує отримати допомогу в рамках цієї програми в листопаді-грудні.

Пізніше голова Національного банку Кирило Шевченко зазначив, що Україна розраховує в листопаді почати програму з Міжнародним валютним фондом і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

У Європейському банку реконструкції та розвитку очікують, що нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде спрямована на відновлення макрофінансової стабільності та структурні реформи в координації з процесом вступу до ЄС.

26 серпня 2022 року Bloomberg повідомив про те, що Україна може не отримати гроші від МВФ через принципи роботи організації.

12 вересня 2022 року з'явилася інформація про те, що МВФ розширить доступ до екстреної допомоги у разі продовольчого шоку.

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