Антибанківський закон. Які небезпеки для українських вкладників "зашиті" в законопроекті

Майбутній закон, у разі прийняття, зачепить не лише клієнтів проблемних банків. В зоні ризику - майно і гроші кожного українця, який хоч раз переступав поріг будь якого українського банку. «Цей законопроект загрожує кожному. Навіть тим людям, які не вкладають гроші в банківську систему. Наприклад, у вас є автокредит, або кредит на нерухомість, і ваш банк повністю нормальний. Але однієї ночі Нацбанк може вирішити, що його необхідно вивести з ринку і вже вранці вашим майном будуть володіти колектори, які будуть вибивати з вас вже інші кошти», - розповідає «Грошам» народний депутат Антон Поляков.

Парламентар переконаний, що законопроект не слід називати антибанківським: «Він стосується кожного українця, тож його можна назвати антиукраїнським».

Річ у тім, що, фактично, без будь яких законних підстав, ваш, навіть, на перший погляд, надійний банк, може потрапити в немилість НБУ. А далі - ліквідація банку, ваші зобов’язання перепродають і колектори починають вибивати двері у вашу квартиру.

«Ніякого захисту прав власників банків не буде у цьому законопроекті і в майбутньому законі. Вони не зможуть довести, що дії Нацбанку були не правомірні. Процедури виводу банку з ринку не прозорі, вони не прописані, вони мають недоліки», - каже Поляков.

Таким чином, ви більше не можете бути впевненим у своєму банку, адже структура, яка його контролює, стає безкарною та не несе жодної відповідальності за свої навіть незаконні та абсурдні рішення.

«Наприклад, у вас є вклад, який не повертається відповідний час. І це є підставою для того, щоб Нацбанк ініціював визнання вашого банку неплатоспроможним. Тобто у вас і у мене забирають права в додатковому захисті, як вкладників банків», - каже народний депутат Сергій Демченко.

Експерти підкреслюють: працівники Нацбанку та Фонду гарантування вкладів, навіть якщо ухвалили незаконне рішення, залишаться абсолютно не покараними. За словами економіста Всеволода Степанюка, новим законом «Національному банку фактично надається право не виконувати рішення, тобто написано, що рішення не підлягають скасуванню».

Наслідки безкарності Національного банку можуть бути фатальними. Фактично регулятор зможе знищити будь-який банк і змінити життя його клієнтів, як вже показала історія, навряд чи на краще.

«Взагалі це загрожує режимом «Гонтарева 2.0».Тобто ми знову можемо побачити банкопад, тому що ми всі є клієнтами і вкладниками банків», - каже народний депутат Антон Поляков.

А якщо ж ви поскаржитеся на дії НБУ до суду та виграєте його, рішення стане, скоріше, сувеніром на згадку. «Покажіть мені, де може таке бути в Європі, щоб суд виніс рішення, а його, просто іншим законом написали, що не треба виконувати. Давайте тоді напишемо, що не можна звертатися в будь-які суди України», - обурюється народний депутат Віктор Бондар.

Такі законодавчі зміни просто ґвалтують конституцію, кажуть депутати.

«Закон порушує Конституцію України. І навіть, якби він порушив не одинадцять статей, а одну, цього було б достатньо, щоб визнати його антиконституційним», - вважає народний депутат Сергій Демченко.

Ще одна безпрецедентна норма документа - закон буде поширюватися на минулі події! «Цей законопроект порушує Конституцію в тому, що надає нормам зворотну дію в часі. Тобто, якщо вчора щось відбулося, Конституція забороняє застосовувати до того, що було в минулому, нову норму», - підкреслює Демченко.

Але через те, що діє і на минулі рішення, закон відбілює усі незаконні рішення Валерії Гонтаревої та Петра Порошенка, які влаштували банкопад, вважають нардепи. «Це законопроект про те, як уберегти від відповідальності керівників Національного банку по всіх справах, які вони творили п’ять років поспіль», - переконаний народний депутат Віктор Бондар.

«У нас Національним банком керують люди призначені Порошенко, Нацкомісією керують люди, призначені Порошенко, та Фондом гарантування керують люди, призначені Порошенко, на яких заведені 10-ки кримінальних справ по розкраданню активів комерційних банків. Ми їх залишаємо і надаємо їм ніж для подальших вбивств. Тільки робимо їм зручніше і головне - знімаємо відповідальність за наслідки цього розкрадання банківських активів і грошей вкладників в першу чергу», - підкреслює народний депутат Олександр Дубінський.

Тож скандальним законом Україна фактично створює монстра у вигляді безконтрольного та безкарного Нацбанку. Що ж отримує в замін? МВФ обіцяє гроші - черговий транш. Ухвалення законопроекту, начебто, одна з умов отримання чергового боргу.

«Нам президент розповідав спочатку, що умови такі і транш буде, але траншу досі немає. Нам розповідали, що транш буде 10-12 мільярдів, потім 8-10 мільярдів. Зараз розмова йде вже про 6,8 мільярда…», - зауважує народний депутат Антон Поляков.

Але ні про 6 ні про 10 мільярдів траншу мова вже навіть не йде. І про це відверто кажуть в міністерстві фінансів. Тепер ціна знищеної банківської системи України в рази менша. «Щодо обсягу траншу в поточному році, ми ще перебуваємо у стадії перемовин. Ми сподіваємося що вона перевищить 3,5 мільярди», - говорить заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

Та навіть ці 3,5 мільярди поки лише на словах. Бо, депутати кажуть, що жодного документу від МВФ в очі не бачили.

«Жодна особа не показала будь-який документ, лист МВФ, протокол намірів МВФ, або попередній договір чи протокол, в якому було б зазначено взагалі, що «я, МВФ, обіцяю країні Україна таку-то суму грошей. Але умовою для надання цих грошей я вимагаю прийняти законопроект з такою-то нормою»», - зауважує народний депутат Сергій Демченко.

І тепер найголовніше: навіщо Міжнародному валютному фонду прийняття такого антиконституційного законопроекту?

«МВФ є лобістом міжнародних транснаціональних корпорацій. Тобто все, що добре для міжнародних корпорацій, буде вимагати МВФ. А що тут буде в Україні, хоч всі вимруть, це МВФ взагалі не цікавить», - переконаний економіст Всеволод Степанюк.

Вочевидь, МВФ і міжнародні корпорації цікавить, як фактично за копійки прибрати до рук українські банки, які роками так старанно знищувалися руками керівництва Нацбанку.

«В цьому пряма зацікавленість. Купити за дешево українські банки, які як, наприклад, ПриватБанк. Купити їх, з розгалуженою мережею, і не платити за це за ринковими цінами», - вважає народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

Після ухвалення законопроекту колишні власники банків, навіть маючи на руках рішення суду, не зможуть викупити свої активи. Зате на них зможуть претендувати міжнародні фінансові інституції. І за цінами в 10-ки разів нижче ринкових.

«При попередній владі іноземним фондам, які контролюються Ротшильдами, були продані активи ряду банків за 2%. Це грабунок. І цей закон цей грабунок фактично узаконює», - підкреслює економіст Всеволод Степанюк.

Як переконують фахівці, така схема грабунку українських банків та їх вкладників не могла обійтися без лобістів у міжнародному валютному фонді. «За цим стоїть постійний представник України в МВФ – Рашкован. Теж призначений Гонтаревою. Її заступник. Людина, яка керувала знищенням системи Нацбанку і розкраданням власності Національного банку», - каже народний депутат Олександр Дубінський.

Попри відстоювання інтересів колишньої влади та очевидний зв'язок з екс-очільницею Нацбанку Валерією Гонтаревою, Владислав Рашкован і досі представляє інтереси України в МВФ.

І не дивно, що за законопроект, який пропонує МВФ і який надає індульгенцію Порошенку та Гонтаревій, разом із президентською фракцією, підтримує і Європейська солідарність.

«Фракція Петра Порошенка там, де потрібно США та МВФ, голосують в унісон зі Слугою народу. Тобто є така ситуативна коаліція із партією ЄС. І ще є така Соросівська структура, як партія Голос. Де зібрані люди, які так чи інакше пов’язані з американським фінансистом Соросом», - розповідає економіст Всеволод Степанюк.

Аби якомога швидше проштовхнути закон та створити – на догоду іноземцям - безкарний і некерований Нацбанк, Верховна Рада навіть змінила регламент. Чим іще поступиться чинна влада і як це відіб’ється на Україні? Прогнози експертів і політиків, на жаль, невтішні. І страждатимуть, кажуть вони, передусім, прості люди.

Віта Коломієць