Баланс тижня: подарунок від МВФ, зростання заробітної плати та послаблення гривні

МВФ перерахував Україні безповоротну допомогу у розмірі 2,7 млрд доларів, Держстат повідомив про зростання заробітних плат в країні, а національна валюта почала втрачати позиції по відношенню до долара - такі основні економічні події останнього повного тижня літа.

Тиждень, що минає, був для нашої країни по-справжньому урочистим. Україна святкувала День Державного прапору та День Незалежності.

Цьогорічне святкування тридцятирічного ювілею незалежності відрізнялося масштабами. По всій Україні відбулося понад півтори сотні заходів, головні події, звісно, були у столиці: 24 серпня пройшов масштабний парад Збройних сил України та масова хода ветеранів.

За даними Міністерства фінансів, у цілому на святкування витратили 5,4 млрд гривень. Найбільше на офіційні заходи витратили в Києві - 168 млн гривень. На другому місці за видаткам Дніпропетровська область - 6,4 млн гривень. Трійку лідерів замикає Харківська область з витратами 4,6 млн гривень.

Ці кошти, як зазначили у міністерстві, були витрачені не лише на святкові концерти та веселощі, але і на реставрацію аеропортів в обласних центрах, різних пам’яток та лікувальних закладів.

"План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України крім святкових урочистостей включає масштабні інфраструктурні проекти, зокрема, такі, як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо", - зазначили у Мінфіні.

Подарунок від МВФ

Останній повний тиждень літа приніс нашій країні "подарунок" від ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

У рамках затвердженої на початку серпня додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на суму 650 млрд доларів, які розподілили між країнами-членами Фонду для відновлення світової економіки від коронакризи, наша держава отримала понад 2,7 млрд доларів. Кошти на цьому тижні надійшли на рахунок України.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, отримана допомога від МВФ є безповоротною, тобто її не треба буде повертати, а зазначені кошти будуть витрачені на забезпечення макроекономічної стабільності, збільшення соціальних виплат і підтримку вітчизняної економіки на шляху її відновлення після коронакризи.

"Це - не кредит, а безповоротна допомога. Ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати і підтримати українську економіку на шляху її відновлення. При цьому отримання відповідного траншу жодним чином не впливає на наше рішення продовжувати співпрацю з МВФ в рамках програми stand-by", - сказав глава уряду.

Отримані кошти на відновлення економіки не впливають на поточну співпрацю Фонду з нашою державою. Україна вже понад рік не може отримати транш МВФ за програмою від червня 2020 року на близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу у подоланні наслідків пандемії COVID-19, через недостатній прогрес у втіленні обіцяних Києвом реформ.

Очікувалося, що решта суми одним чи двома траншами надійде до України ще у 2020 році, а потім - до літа 2021 року. Але переговори з цього питання досі тривають.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна готується до чергової місії МВФ у вересні.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні. На цьому я наголосив під час нашої телефонної розмови з пані Крісталіною Георгієвою (директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду – УНІАН)", – зазначив Зеленський.

Зростання зарплат

Держстат відзвітував про зростання зарплат українців. Згідно зі свіжими статистичними даними, середня зарплата в липні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 21,5 відсотка - до 14 345 гривень. Це більш, ніж в два рази перевищує мінімальну заробітну плату, яка встановлена ​​на рівні 6 тисяч гривень.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернівецькій області – 11 350 гривень, а найбільше платять жителям Донецької області – 15 287 гривень.

Водночас у статистичній службі відзначили зростання заборгованості з виплати зарплат. У липні вона зросла на 10,3 відсотка у порівнянні з попереднім місяцем, і на 1 серпня становила майже 4 млрд гривень.

Основна частка заборгованості припадає на промисловість (75,8 відсотка). Більше половини боргу утворено в Донецькій (19,8 відсотка), Дніпропетровській (12,3 відсотка), Харківській (11,9 відсотка) областях та місті Києві (17,8 відсотка).

Незважаючи на номінальне зростання середньої зарплати по країні, за результатами опитування спеціалістів різних галузей, проведеного сайтом з пошуку роботи Jooble, 74 відсотки українців зазначили, що незадоволені рівнем своєї заробітної плати. При цьому частина з них зазначила, що поки не бачить шляху її підвищення.

Між тим, 24 відсотки українців відповіли, що їм вистачає їхньої зарплати, але хотілося б її збільшення. Повністю задоволені своєю заробітною платою тільки 2,3 відсотка спеціалістів.

Послаблення гривні

На тижні, що минає, національна валюта почала повільно, але впевнено дешевшати. Ще в кінці минулого тижня офіційний курс гривні до долара був на рівні 26,65 грн/дол., а вже станом на кінець поточного тижня гривня послабшала на 12 копійок - до 26,77 грн/дол.

Ще одна новина - за оприлюдненими даними Держстату, в Україні почався процес стагнації промислового виробництва, що виражається у незначному зростанні після минулорічного скорочення на 5,2 відсотка.

У статистичному відомстві повідомили, що промислове виробництво в Україні в липні 2021 року в річному вираженні – до липня 2020 року - збільшилося лише на 0,2 відсотка без урахування коригування на ефект календарних днів, а з урахуванням – збільшилося на 0,9 відсотка.

Водночас у порівнянні з попереднім місяцем промислове виробництво в липні збільшилося на 3,2 відсотка без урахування сезонного коригування і на 1,3 відсотка - з урахуванням коригування.

"У розрізі основних видів діяльності: у добувній промисловості та розробці кар'єрів у липні цього року зростання виробництва порівняно з липнем 2020 року становило 4 відсотки, у переробній промисловості спостерігалося скорочення на рівні 1,8 відсотка, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво збільшилося на 2,2 відсотка", - повідомили у Держстаті.

У відомстві зазначили, що у розрізі основних промислових груп: виробництво товарів проміжного споживання зросло на 9,8 відсотка, а по споживчих товарах тривалого користування спостерігалося зростання на 5,4 відсотка.

По інвестиційних товарах спостерігалося скорочення виробництва на 1,8 відсотка, а по споживчих товарах короткострокового користування спостерігалося падіння – на 15,3 відсотка.

Наступного тижня завершується літня пора і починається календарна осінь. Школярі та студенти повернуться до навчального процесу. Українські аграрії продовжать збиральну кампанію і сіяти озимину для врожаю наступного року.

Через сезонне похолодання українцям варто замислитися над енергетичною модернізацією житла та активніше робити щеплення, щоб не спровокувати нову хвилю пандемії та введення чергового жорсткого карантину.

Богдан Слуцький

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